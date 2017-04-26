

İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda sivil ekip destek verdi.



Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 04.30 sıralarında hareket eden ekipleri konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Kağıthane'de bulunan 20 adrese özel tim yardımıyla girildi.



Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokak'ta bir binanın bodrum katına giren ekipler, şüpheli şahıslar üzerine arama çalışması yaptı. Ekipler, şahısları ve adresi didik didik aradı. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.







kaynak:haberler