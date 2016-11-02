İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.



2016 Ekim ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 99'unun perakende fiyatı artarken, 33 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı ise değişmedi.







EKİM AYINDA SİVRİ BİBER FİYATI YÜZDE 39.55 ARTTI



Gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber ürün arzındaki azalmaya bağlı olarak 2016 Ekim ayı itibariyle yüzde 39.55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yüzde 39.35 ile salatalık, yüzde 34.45 ile genç giyimi grubundan palto ve yüzde 30.49 ile kabak oldu.







LİMON YÜZDE 27.79 UCUZLADI



2016 Ekim ayında limon yüzde 27.79 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 16.51 ile lahana, yüzde 12.15 ile pırasa ve yüzde 12.03 ile ıspanak oldu.