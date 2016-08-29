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istanbul'da zafer bayramı resepsiyonu iptal edildi

İSTANBUL'DA ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU İPTAL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenmesi planlanan resepsiyonun iptal edildiğini açıkladı.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 17:44
Puan Ver : İstanbul'da Zafer Bayramı Resepsiyonu İptal Edildi(0/10)


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizde son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın mukaddes hatıralarına duyulan saygıdan dolayı Zafer Bayramı 94. yıl dönümü resepsiyonu iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:



İlimizde yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak; ülkemizde son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın mukaddes hatıralarına duyulan saygıdan dolayı Zafer Bayramı 94. yıl dönümü resepsiyonu iptal edilmiştir. Bu çerçevede ilimizde yapılacak Zafer Bayramı'nın 94. yılı kutlama programı aşağıda sunulmuştur.








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