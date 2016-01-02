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istanbul'da yüzleri maskeli bir grup 5 aracı yaktı !

İSTANBUL'DA YÜZLERİ MASKELİ BİR GRUP 5 ARACI YAKTI !

İstanbul'da yüzleri maskeli grup henüz nedeni bilinemeyen bir şekilde 5 aracı ateşe verdi. Faciaya rakam kala bir anne ve çocuğun içinde bulundukları yanan araçtan son dakika da kurtarıldılar.

Tarih : 02 Ocak 2016, 09:27
Puan Ver : İstanbul'da Yüzleri Maskeli Bir Grup 5 Aracı Yaktı !(7/10)7


İstanbul Okmeydanı'nda yüzleri maskeli bir grup park halinde bulunan 5 aracı ateşe verdi. Yakılan aracın içindeki 4 yaşındaki çocuk ve kadın son anda kurtarıldı.



Olay, 17:30 sıralarında Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli bir grup, cadde üzerinde bulunan 5 aracı benzin dökerek yaktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşlar tarafından söndürülen araçlara soğutma çalışması yaptı.






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