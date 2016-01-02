İstanbul'da yüzleri maskeli grup henüz nedeni bilinemeyen bir şekilde 5 aracı ateşe verdi. Faciaya rakam kala bir anne ve çocuğun içinde bulundukları yanan araçtan son dakika da kurtarıldılar.



İstanbul Okmeydanı'nda yüzleri maskeli bir grup park halinde bulunan 5 aracı ateşe verdi. Yakılan aracın içindeki 4 yaşındaki çocuk ve kadın son anda kurtarıldı.



Olay, 17:30 sıralarında Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli bir grup, cadde üzerinde bulunan 5 aracı benzin dökerek yaktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşlar tarafından söndürülen araçlara soğutma çalışması yaptı.