İSTANBUL'DA YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ! HAMİLE KEDİYİ YERDEN YERE VURDU
Bağcılar'da hamile kediyi yerden yere vuran şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşet görüntüleri hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.
KEDİYİ YERDEN YERE VURDU
Bağcılar'da yaşanan olayda, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak aldı. Ara sokağa götürdüğü kediyi yerden yere vuran şahıs, bununla da yetinmeyerek hayvana tekme attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
YERE ATARAK TEKMELEDİ
Görüntülerde şahsın eczaneye doğru geldiği, kapı önünde duran kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdüğü ve burada yere atarak tekmelediği görülüyor. Kediye yapılan şiddet anına tanık olmadığını, görüntüleri sonradan izlediğini belirten bir esnaf, "Ben olayı görmedim. Ama duydum. Görsem kesinlikle müdahale ederdim. Hayvanlar da bir can taşıyor. Onların da canı var. Maalesef insanlarımız çok duyarsız davranıyor" diyerek duruma tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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