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İSTANBUL'DA YÜK GEMİSİ FACİADAN DÖNDÜ !


İSTANBUL'DA YÜK GEMİSİ FACİADAN DÖNDÜ !
Tarih : 25 Kasım 2015, 10:43
Puan Ver : İstanbul'da Yük Gemisi Faciadan Döndü !(6/10)3


İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 'Crown Emma' isimli kuru yük gemisi, Kireçburnu'nda kıyıya oturdu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından arızası giderilen gemi yoluna devam ederken, geminin kıyıdaki akaryakıt istasyonuna çarpmaması ise olası bir facianın önüne geçti.



Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan İspanya'nın Algeciras Limanı'na giden Barbados bayraklı 'Crown Emma' isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Dümeni kilitlendiği öne sürülen gemi, saat 21.30 sıralarında rotasından çıkıp, Kireçburnu kıyısına doğru ilerlemeye başladı. Kıyıda bulunan bir yata hafif şekilde çarpan gemi, Kireçburnu'nda sahile oturdu.








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