İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da SAT ve SAS komandolarını taşıyan servis araçlarının güzergahına düdüklü tencere içerisinde 8 kilo bomba döşeyen 1 kişiyi yakaladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Beykoz'da SAT ve SAS komandolarını taşıyan servis araçlarının güzergahına düdüklü tencere içerisinde 8 kilo bomba döşeyen 1 PKK'lıyı yakaladı.







Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Beykoz'da SAT ve SAS komandolarını taşıyan servis araçlarının güzergahında yola bomba döşediği yönündeki bilgi üzerine çalışmaya başladı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Dereseki Mahallesi, Sırmakeş Caddesi'nde yolun kenarına içi patlayıcı dolu düdüklü tencereyi gömdükten sonra ormanlık alana kablo çeken Tarık A. (22) adlı kişiyi yakaladı.