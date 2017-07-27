Kudüslü Alimler'den Mescid-İ Aksa'ya Girme Çağrısı
Adanaspor'un Genç Futbolcusu, Sulama Kanalında Akıntıya Kapılarak Öldü
Polisin 'tarzan Sabri' İmtihanı! Nerede Oturuyorsun? Sorusuna Ağaçta Oturuyorum Dedi
Emniyetten Operasyon! 4 Bin 20 Adrese Baskın Yapıldı
Majyaksız Yakalanan Tuba Ünsal'ı Görenler Tanımakta Güçlük Çekti
Fed'in Faiz Kararı Sonrası Dolar Güne Düşüşle Başladı
Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
Aşiyan'da Olta Dehşeti! Kafatası Çatlayan Genç, Görme Ve Konuşma Yetisini Kaybetti
Çinliler, Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz'ı Göndermek Zorunda
Neslişah Alkoçlar, Eşi Engin Altan Düzyatan İle Dakikalarca Sarmaş Dolaş Dans Etti
İranlılar Sahadan Çekiliyoruz Deyince Bakan Sahaya İndi
Erman Toroğlu: Fatih Terim Gitmedi, Yolladılar
Hagi'nin Takımı Viitorul, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçını Kazandı
İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa'nın Kapısındaki Demirleri De Kaldırdı
Angelina Jolie : Çocuklarımdan Gizli Duşta Ağlıyordum
Belek'te Lüks Hizmet Veren Villalar Boş Kaldı
Silikonlarını Yenileyen Asena Atalay Bodrum Sahillerinde Göğsünü Gere Gere Dolaştı
Bayrampaşa'da Lüks Otelde Yangın Paniği
Ankara'daki Sır Cinayet Çözüldü! İçki Mi İçiyorsunuz? Deyip Genci Öldürmüş
İstanbul'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi!

İstanbul'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi!

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ!

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 08:10
Puan Ver : İstanbul'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi!(9/10)11


İstanbul'da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.



15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GÖRÜNMEZ HALDE



Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.



İŞTE İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ



Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



MARMARAY'DA YOĞUNLUK OLUŞTU



İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: İstanbul  Da  Yoğun  Sis  Ulaşımı  Olumsuz  Etkiledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER