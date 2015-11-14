

İstanbul'da sabah saatlerinde sis ve kirli havaya teslim oldu. Boğazı adeta saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde sis ve kirli hava etkili oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini gösteren sis ve kirli hava, boğazı bir örtü gibi kapladı. Özellikle Avrupa yakasında etkisini gösteren kirli hava ve sis, güneşin doğmasıyla buharlaşmaya bağlı etkisini daha fazla gösterdi. Sisin etkisiyle güneş çıplak gözle görünür hale geldi. Balıkçılarda bu güzel görüntüler eşliğinde balık tuttu. Bölgesel olarak etkili olan sis araç ve boğaz trafiğini olumsuz etkilemedi.