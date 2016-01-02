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İSTANBUL'DA YENİ YILIN İLK CİNAYETİ KÖPEK YÜZÜNDEN İŞLENDİ


İSTANBUL'DA YENİ YILIN İLK CİNAYETİ KÖPEK YÜZÜNDEN İŞLENDİ
Tarih : 02 Ocak 2016, 10:02
Puan Ver : İstanbul'da Yeni Yılın İlk Cinayeti Köpek Yüzünden İşlendi(6/10)7


Beykoz'da çocukları korktuğu için komşusunu köpeklerini tasmayla gezdirmesi için uyaran iş adamı öldürüldü. Karşılıklı komşuların sokak ortasında gerçekleştirdiği silahlı çatışma sonucu işadamı Reşit Vural (56) alnından vurularak hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli işadamı Kemal U.'yu yakalamak için operasyon başlattı.



TASMA TARTIŞMASI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ



İstanbul'da yeni yılın ilk cinayeti köpek yüzünden işlendi. Beykoz, Baklacı mahallesinde akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti; Aynı sokakta karşılıklı komşu olan yedek parça fabrikası bulunan Reşit Vural, 3 kurt köpeği bulunan komşusu Kemal U.'yla hayvanları tasmasız olarak sokağa saldığı için tartıştı.



ÇOCUKLARI İÇİN ÖLDÜ



Çocuklarının köpeklerden korktuğunu söyleyen Reşit Vural'la şüpheli Kemal U. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekilmesiyle sokakta silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada alnından vurulan Reşit Vural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tekstil işiyle uğraşan şüpheli Kemal U.'nun yakalanması için soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.

 








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