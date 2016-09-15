Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı

İSTANBUL'DA YENİ GÖZETLEME KULESİ


İSTANBUL'DA YENİ GÖZETLEME KULESİ
Tarih : 15 Eylül 2016, 11:51
Puan Ver : İstanbul'da Yeni Gözetleme Kulesi(9/10)8


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul'un kuzey ucunda orman yangınlarını gözetlemek amacıyla yeni bir kule inşa ediyor.



Bölgede daha önce kullanılan Karagöltepe Yangın Gözetleme Kulesi'nin üçüncü havalimanı nedeniyle yıkılması üzerine, Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nin inşaatına başlandı.



Bittiğinde yüksekliği zemin kotundan itibaren 32 metre olacak yeni yangın gözetleme kulesi, 360 derece görüntüleme yapacak. Son teknolojinin kullanılacağı Yangın Koordinasyon Merkezi'nden, termal ve normal kameralar ile internet bağlantısı aracılığıyla 7/24 gözetleme yapılacak. Yeni kulede insanlı gözetlemeye de devam edilecek.



Karagöltepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden 25 metreden gözetleme gerçekleştirilirken, yeni kulede 32 metreden gözetleme yapılacak. Böylece ormanlık alan görünürlüğü yüzde 9 artacak. En etkin görüşün sağlanacağı kulenin dış cephesinde doğal kaplama malzemeleri kullanılarak kuleye tarihi bir görünüm verilecek.








Etiketler: İstanbul  Da  Yeni  Gözetleme  Kulesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER