

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul'un kuzey ucunda orman yangınlarını gözetlemek amacıyla yeni bir kule inşa ediyor.







Bölgede daha önce kullanılan Karagöltepe Yangın Gözetleme Kulesi'nin üçüncü havalimanı nedeniyle yıkılması üzerine, Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nin inşaatına başlandı.







Bittiğinde yüksekliği zemin kotundan itibaren 32 metre olacak yeni yangın gözetleme kulesi, 360 derece görüntüleme yapacak. Son teknolojinin kullanılacağı Yangın Koordinasyon Merkezi'nden, termal ve normal kameralar ile internet bağlantısı aracılığıyla 7/24 gözetleme yapılacak. Yeni kulede insanlı gözetlemeye de devam edilecek.







Karagöltepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden 25 metreden gözetleme gerçekleştirilirken, yeni kulede 32 metreden gözetleme yapılacak. Böylece ormanlık alan görünürlüğü yüzde 9 artacak. En etkin görüşün sağlanacağı kulenin dış cephesinde doğal kaplama malzemeleri kullanılarak kuleye tarihi bir görünüm verilecek.