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İSTANBUL'DA YDG-H OPERASYONU


İSTANBUL'DA YDG-H OPERASYONU
Tarih : 29 Aralık 2015, 09:11
Puan Ver : İstanbul'da Ydg-H Operasyonu(5/10)5


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  PKK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'ya yönelik özel harekat ve çevik  kuvvet polislerinin desteğiyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon  düzenlendi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

 

Polis ekipleri, çevik kuvvet polislerinin aldığı geniş güvenlik  altında özel harekat polisleri ile Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bağcılar'da  tespit edilen 8 farklı adrese girdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve  iş yerlerindeki aramalar devam ediyor. Gözaltına alınanlar, Haseki eğitim ve  Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki  İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.








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