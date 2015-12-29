İSTANBUL'DA YDG-H OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'ya yönelik özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.
Polis ekipleri, çevik kuvvet polislerinin aldığı geniş güvenlik altında özel harekat polisleri ile Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bağcılar'da tespit edilen 8 farklı adrese girdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar devam ediyor. Gözaltına alınanlar, Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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