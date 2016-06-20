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istanbul'da yaz şebnem ferah'la başladı

İSTANBUL'DA YAZ ŞEBNEM FERAH'LA BAŞLADI

Şebnem Ferah, önceki gün Vodafone Red Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Suat Kavukluoğlu, konser izlenimlerini yazdı.

Tarih : 20 Haziran 2016, 13:27
Puan Ver : İstanbul'da Yaz Şebnem Ferah'la Başladı(8/10)6


İstanbul'da yaz; açık hava etkinlikleriyle güzel. Birçok festival ve konserle hem ruhunuzu besliyor, hem de huzur buluyorsunuz. Yaz aylarında her ruha uygun bir festival, etkinlik, konser bulmak mümkün.



Bir yandan İstanbul Klasik Müzik Festivali devam ediyor, bir yandan temmuz ayında başlayacak İstanbul Caz Festivali cazın yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Diğer yandan da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu bizim toprakların en önemli yorumcularına ev sahipliği yapıyor.. Ben İstanbul'da bu yaz sezonu Şebnem Ferah konseriyle açtım. Ondan aldığım umut ve güç bana bütün yaz yeter diye düşünüyorum.








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