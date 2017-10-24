İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışlı havanın, yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırması bekleniyor. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

YURDUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ YAĞIŞLI

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 22İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 21İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor 19Adana: Parçalı bulutlu 28 Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olması bekleniyor 22Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 26Trabzon: Parçalı bulutlu 25Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

Kaynak: haberinburada