

Sosyal medyada öğrenciler, valilikten müjdeli haber beklediklerini söylerken İstanbul Valiliği'nden alınan bilgilere göre, karar önümüzdeki saatler içinde belli olacak. Meteorolojiden alınacak bilgilere göre, kentte eğitime ara verilip verilmeyeceği kararlaştırılacak.







MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN 'KAR TATİLİ' AÇIKLAMASI







Milli Eğitim Bakanı Avcı, İstanbul'da başlayan kar yağışı anımsatılarak, okulların eğitime ara verip vermeyeceğine yönelik soruya, bu konudaki karar mercinin valilikler olduğuna dikkati çekti.







Valilerin kar yağışı, herhangi bir doğal sorun veya güvenlik sorunlarıyla ilgili valilerin gerektiğinde, gereken ölçekte önlemlerini aldıklarına belirten Avcı, "Gereken ölçekte derken İstanbul çok büyük bir kent. Bazı semtlerde evet kar yağışı nedeniyle çocukların erişim imkanı olmayabilir, sıkıntı olabilir. O durumları valiliklerimiz, kaymakamlıklarımızla beraber değerlendirir, en uygun kararı semt semt, mahalle mahalle hatta okul okul değerlendirmelerini yaparlar ona göre kararlarını verirler" dedi.