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istanbul'da yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sosyal medyada öğrenciler, valilikten müjdeli haber beklediklerini söylerken İstanbul Valiliği'nden alınan bilgilere göre, karar önümüzdeki saatler içinde belli olacak.

Tarih : 30 Aralık 2015, 17:01
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Sosyal medyada öğrenciler, valilikten müjdeli haber beklediklerini söylerken İstanbul Valiliği'nden alınan bilgilere göre, karar önümüzdeki saatler içinde belli olacak. Meteorolojiden alınacak bilgilere göre, kentte eğitime ara verilip verilmeyeceği kararlaştırılacak.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN 'KAR TATİLİ' AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Avcı, İstanbul'da başlayan kar yağışı anımsatılarak, okulların eğitime  ara verip vermeyeceğine yönelik soruya, bu konudaki karar mercinin valilikler  olduğuna dikkati çekti.

 

Valilerin kar yağışı, herhangi bir doğal sorun veya güvenlik  sorunlarıyla ilgili valilerin gerektiğinde, gereken ölçekte önlemlerini  aldıklarına belirten Avcı, "Gereken ölçekte derken İstanbul çok büyük bir kent.  Bazı semtlerde evet kar yağışı nedeniyle çocukların erişim imkanı olmayabilir,  sıkıntı olabilir. O durumları valiliklerimiz, kaymakamlıklarımızla beraber  değerlendirir, en uygun kararı semt semt, mahalle mahalle hatta okul okul  değerlendirmelerini yaparlar ona göre kararlarını verirler" dedi.








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