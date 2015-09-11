İSTANBUL'DA YARIN BU YOLLAR KAPALI. DİKKAT!
Trafiğe kapatılacak yollar:
Saray Caddesi'nden Conrad Otel istikameti (Yıldız Hamidiye Camii Önü)
Barbaros Bulvarı'ndan Saray Caddesi istikameti Mehmet Ali Bey Sokak kesişiminden (Ertuğrul Tekke Camii Yanı) trafiğe kapatılacak.
Alternatif yollar:
Serencebey Yokuşu Caddesi'nden Saray Caddesi'ne gelen akım Müvezzi Caddesi istikametine, Barbaros Bulvarı istikametinden Saray Caddesi'ne gitmek isteyen araç sürücüleri Serencebey Yokuşu Caddesi veya Çırağan Caddesi istikametine yönlendirilecek.
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