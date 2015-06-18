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İSTANBUL'DA YAĞMUR 18:00'DEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK


İSTANBUL'DA YAĞMUR 18:00'DEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Tarih : 18 Haziran 2015, 10:29
Puan Ver : İstanbul'da Yağmur 18:00'den Sonra Etkisini Kaybedecek(7/10)9


Haziran ayının başı olmasına rağmen yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini gösteremeye devam ediyor. Gece yarısı başlayan yağmur, 15 dakikada Çanakkale ve Edirne'de hayatı felç etti. Güne yağmur ile başlayan İstanbullular ise trafikte zor anlar yaşadı. İstanbul'da yağışların 15:00'e kadar devam edeceğini, 18:00'den ise havanın parçalı bulutlu olacağını belirten meteoroloji; Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir için ise kuvvetli yağış uyarısında bulundu.








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