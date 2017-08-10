İSTANBUL'DA VAHŞET: KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, CESEDİ KOMŞULARIYLA ÇÖPE TAŞIDI
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Suriyeli bir kadın tartıştığı kayınvalidesini boğarak öldürdü. Kayınvalidesinin cesedini sardığı halıyla önce çöpe taşıyan daha sonra yeniden eve getiren kadın kaçmaya çalışırken yakalandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa korkunç bir olaya şahitlik etti. Suriye kadının öldürdüğü kayınvalidesini çöpe taşıması saniye saniye kameraya yansıdı.
KAYINVALİDESİ TOKAT ATINCA SİNİRLEDİ, BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi işe gittikten sonra 3 çocuğu ile birlikte evde kalan 23 yaşındaki Leyla S., bir süre sonra 72 yaşındaki kayınvalidesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kayınvalidesinin kendisine tokat atması üzerine şüpheli Leyla S. kayınvalidesini boğarak öldürdü.
CESEDİ HALIYA SARIP ÇÖPE TAŞIRKEN KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ
Daha sonra cesedini halıya sardığı kayınvalidesini sokaktaki çöpe taşımaya çalıştı. Tek başına zorlanan şüpheli Leyla S., çevredeki komşularından yardım istedi.
CESEDİ KOMŞULARLA ÇÖPE GÖTÜRDÜ, SONRA YENİDEN EVE TAŞIDI
İçerisinde ceset olduğundan habersiz olan komşularının yardımıyla kayınvalidesinin cesedinin içinde bulunduğu halıyı çöp tenekesine taşıyan şüpheli Leyla S., yakalanacağı korkusuyla bir süre sonra cesede sarılı halıyı çevredekilerin yardımıyla yeniden eve taşıdı.
KAÇMAK İÇİN HAZIRLANIRKEN YAKALANDI
Zanlı Leyla S. evden kaçmak için hazırlık yaparken durumdan şüphelenen bazı vatandaşların bildirmesi üzerine polis ekiplerinin adrese gelmesiyle gözaltına alındı.
HALIYA SARILI CESEDİN TAŞINMASI KAMERADA
Suçunu itiraf eden Leyla S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken halı içerisindeki cesedin çöpe taşınması güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kadının komşusu yardımıyla içerisinde ceset bulunan halıyı taşıdığı görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra yine aynı kadının bu kez halıyı başka vatandaşların yardımıyla eve getirdiği görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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