

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda Kartal'da bulunan bir apartmanın ikinci katına baskın yaptı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir diğer adres ise Esentepe Mahallesi'ndeydi. Polis ekipleri adreslerde arama yaptı. Operasyona bir polis helikopteri de destek verdi.







kaynak:habertürk