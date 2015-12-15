

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopterinin desteği ile Zeytinburnu'nda tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.







Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında Seyit Nizam Mahallesi'ne gelen narkotik polisleri, özel harekat polisleri ile uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 24 şüphelinin yakalanması için 28 farklı adrese baskın gerçekleştirdi. Bu sırada polis helikopteri de bölgede uçarak havadan koordinasyon sağladı