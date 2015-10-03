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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU


İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tarih : 03 Ekim 2015, 09:36
Puan Ver : İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu(0/10)


 Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde narkotik ekipleri, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Operasyona çok sayıda narkotik polisinin yanı sarı, Çevik Kuvvet polisi ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Kapılar açılmayınca koçbaşlarıyla kırıldı. Polis helikopteri de havadan operasyona katıldı. Baskın yapılan evlerde, şüphe uyandıracak çok miktarda malzemeye el konuldu. Yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.








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