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İSTANBUL'DA ÜRKÜTEN MANZARA! KAR BEKLERKEN, KARA BULUTLAR GELDİ


İstanbul'da ürküten manzara! Kar beklerken, kara bulutlar geldi
Tarih : 28 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : İstanbul'da Ürküten Manzara! Kar Beklerken, Kara Bulutlar Geldi(6/10)2

Kar bekleyen İstanbul'da Kız Kulesi'nin ve boğazın üzeri kara bulutlarla kaplandı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutların etkisiyle karanlığa büründü. Şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren görülen kuvvetli sağanak yağış ve yağmur, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

YAĞMUR, YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görülecek.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Kentte, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, sıcaklığın sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON DOLAYINA DİKKAT

Trakya'da şiddetli olmak üzere bölgenin genelinde de etkili olması öngörülen buzlanma ve don olayı nedeniyle başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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