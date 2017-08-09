Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gözler kiralık evlere çevrildi. İstanbul'da kiralık daire fiyatları 900 TL'den başlarken, bu rakam öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş ve Şişli'de 2 bin liraya kadar çıkıyor.

"100 BİN ÖĞRENCİNİN 35-40 BİN DAİRE KİRALAMASINI BEKLİYORUZ"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul genelinde halihazırda kiralık daire sıkıntısı olmadığını belirterek, Fatih gibi hem turizmin hem de ticaretin çok yoğun yaşandığı birkaç ilçe haricinde öğrencilerin istediği lokasyonda kiralık daire bulabileceğini söyledi.

Her yıl üniversitelerin eğitim-öğretime ara vermesiyle haziran ayında kiralık daireler konusunda hareketliliğin başladığını dile getiren Aşa, "Hareketlilik derken öğrenciler evden çıkmaya başlıyor. Esas hareketlilik ağustos ayında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başlıyor. Bu süreçte daire kiralayan, kiralık daireden çıkan veya dairesini değiştiren öğrenci sayısı 150 bin ila 250 bin arasında." dedi.

Nizameddin Aşa, bu eğitim-öğretim döneminin başında ilk defa ev kiralayacak üniversite öğrencisi sayısının ortalama 100 bini, bu kişilerin kiralayacağı daire sayısının da 35-40 bini bulmasını beklediklerini vurguladı."SON BİR YILDA KİRALIK DAİRE FİYATLARI YÜZDE 25 DÜŞTÜ"

Nizameddin Aşa, İstanbul'da son yıllarda piyasaya ciddi sayıda satılık ve kiralık konut arz edildiğini kaydederek, bu yüzden son bir iki yıldır satılık ve kiralık konut fiyatlarının çok artmadığını, hatta bazı yerlerde düşüş yaşandığını anlattı.

Özellikle lüks konut fiyatlarında ve kiralarındaki düşüş oranının yüksek olduğunu dile getiren Nizameddin Aşa, bu rakamın düşük fiyatlı konularda sınırlı kaldığını söyledi.

Nizameddin Aşa, "Son bir yılda İstanbul'da kiralık konutlarda yüzde 20-25 civarında düşüş yaşandı. Bu yüzden öğrencilerin bu sene istediği yerde ve istediği fiyatta kiralık daire bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

ESENYURT'TA 900, BEŞİKTAŞ'TA 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Nizameddin Aşa, üniversite öğrencilerinin İstanbul'da en çok Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Fatih ve Bakırköy'de kalmak istediğini belirterek, en çok kiralık daire talebinin bu ilçelere geldiğini söyledi.

Avcılar, Esenyurt, Zeytinburnu, Eyüp, Bahçelievler, Ataşehir, Kartal ve Maltepe'nin de kısmen tercih edildiğini dile getiren Nizameddin Aşa, "Diğer ilçelere talep bu saydıklarıma göre daha az. Ancak şunu söyleyeyim; İstanbul'un merkezine yakın, Şile, Çatalca, Arnavutköy hariç diğer tüm ilçelerinde öğrencilerin kiralık konut talebi var." ifadelerini kullandı.

Nizameddin Aşa, en çok tercih edilen Beşiktaş, Bakırköy, Fatih, Şişli ve Kadıköy'de geçen yıl 2 bin 500-3 bin liraya ancak kiralanabilen 2+1 dairenin bu yıl 2 bin-2 bin 200 liraya kiralanabildiğini belirterek, bu ilçelerde kiralık fiyatların 2 bin liradan başladığını aktardı.

İstanbul'da en uygun kiralık 2+1 dairelerin öğrencilerin kısmen de tercih ettiği Esenyurt bölgesinde bulunduğunu anlatan Aşa, "Özellikle Esenyurt'un E-5 kısmının kuzeyinde kalan yerler öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Buralarda kiralar 900-bin liradan başlıyor." dedi.

ATAŞEHİR'DEN AVCILARA KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Nizameddin Aşa, Esenyurt'tan sonra öğrencilerin tercih edebileceği uygun fiyatlı bölgelere ilişkin şu bilgileri verdi: "Mesela Avcılar, İstanbul Üniversitesi nedeniyle tercih edilen ilçelerden. Avcılar'ın yanı sıra tercih edilen Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüp'te 1200-1300 TL'den kiralık daire bulmak mümkün. Küçükçekmece'nin Cennet, Beşyol gibi bölgelerinde ise 1500 TL'ye kalınabilecek güzel bir daire kiralanabilir.

Ataşehir'de ise Kayışdağı gibi özel üniversiteler nedeniyle tercih edilen bölgeler var. Bu ilçede de 1000-1200 TL'den kiralık ev bulmak mümkün.

Kiralık daire fiyatları Kartal ve Maltepe'nin güzel diyebileceğimiz bölgelerinde, E-5'in alt kısmında, 1500 TL'den başlıyor. Ancak bu iki ilçenin kuzeyinde, yani E-5'in üst kısmında yüzde 25 civarında daha ucuza kiralık bulunabilir.

Kısaca İstanbul genelinde öğrencinin kalabileceği 2+1 normal bir dairenin kirası 900 TL'den başlıyor. Bu rakamlar çok yükseklere çıkabiliyor ancak öğrenciler yüksek kiralı yerleri tercih etmiyor." dedi.

Nizameddin Aşa, kiralık dairelerden eskisi gibi öğrencilerin çok kalabalık kalmadığını belirterek, artık bir dairede 2 veya 3 kişi kalındığını, maddi durumu yerinde olan bazı öğrencilerin de tek kalmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada