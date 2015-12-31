

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. İstanbul'da Şehir Hatları'nın Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Çengelköy - İstinye, Kadıköy - Kabataş, İstinye - Küçüksu, Çengelköy-Eminönü, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Eyüp, Küçüksu-Beşiktaş seferleri yoğun tipi nedeniyle yapılamıyor.







İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ







İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.







İDO'dan yapılan açıklamada iptal edildiği belirtilen seferler:



07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot



07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü



08.00 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot







BUDO'nun iptal seferleri:



10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)



08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)



09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)



09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)