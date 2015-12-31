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istanbul'da ulaşıma kar engeli

İSTANBUL'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Yoğun tipi nedeniyle İstanbul'da ulaşımında aksamalar yaşanıyor

Tarih : 31 Aralık 2015, 09:27
Puan Ver : İstanbul'da Ulaşıma Kar Engeli(10/10)10


İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. İstanbul'da Şehir Hatları'nın Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Çengelköy - İstinye, Kadıköy - Kabataş, İstinye - Küçüksu, Çengelköy-Eminönü, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Eyüp, Küçüksu-Beşiktaş seferleri yoğun tipi nedeniyle yapılamıyor.



İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.



İDO'dan yapılan açıklamada iptal edildiği belirtilen seferler:

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

08.00 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot



BUDO'nun iptal seferleri:

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)








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