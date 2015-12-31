İSTANBUL'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
Yoğun tipi nedeniyle İstanbul'da ulaşımında aksamalar yaşanıyor
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. İstanbul'da Şehir Hatları'nın Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Çengelköy - İstinye, Kadıköy - Kabataş, İstinye - Küçüksu, Çengelköy-Eminönü, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Eyüp, Küçüksu-Beşiktaş seferleri yoğun tipi nedeniyle yapılamıyor.
İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
İDO'dan yapılan açıklamada iptal edildiği belirtilen seferler:
07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
08.00 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot
BUDO'nun iptal seferleri:
10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
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