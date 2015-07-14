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İSTANBUL'DA ULAŞIM BAYRAMDA İNDİRİMLİ


İSTANBUL'DA ULAŞIM BAYRAMDA İNDİRİMLİ
Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:11
Puan Ver : İstanbul'da Ulaşım Bayramda İndirimli(5/10)2


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında yapılan Meclis toplantısında, Ramazan Bayramı boyunca trafiğin rahatlaması ve toplu ulaşım araçlarının kullanımının teşvik edilmesi için teklif sunuldu. Oy birliğiyle alınan kararla, bayram boyunca İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs AŞ ve özel halk otobüsleri yüzde 50 indirimli kullanılabilecek.








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