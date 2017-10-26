İSTANBUL'DA TÜRK TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK KEŞİF: 3 BİN 500 YILLIK MEZARLAR BULUNDU
Beşiktaş'ta metro kazısı sırasında bulunan ve Türk -Altay kültürüne ait olduğu tespit edilen 3 bin 500 yıllık 35 kurgan mezar, Türk tarihine dair bilinenleri alt üst edebilir.
İstanbul Beşiktaş'ta yapılan metro kazısıyla eski Türk ve Altay kültürüne ait olduğu belirlenen 3 bin 500 yıllık kurgan tipi 35 mezar bulundu. Ortaya çıkan tarihi bulgular nedeniyle Türklerin Anadolu'ya girişini 1071 Malazgirt Savaşı'na bağlayan tarih bilgisinin de sorgulanmaya açık hale geldiği belirtildi.
MEZARLIK 3 BİN 500 YILLIK
Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nın yanında devam eden metro istasyonu inşaatının çalışmaları sırasında bulunan tarihi kalıntılar geçmişe dair önemli bilgileri de ortaya çıkardı. Kazılarda 3 bin 500 yıllık olduğu belirlenen 35 mezar tespit edildi. İstanbul'un en eski mezarının kazıldığının belirtildiği alanda Kuzey Karadeniz step kültürüne yani eski Türk ve Altay kültürüne ait kurgan tipi mezarlığın ortaya çıkması bilim dünyasında da heyecana neden oldu. Arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanda çok sayıda işçi ve arkeolog görev yaparken, kalıntılar çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi.
TÜRK-ALTAY KÜLTÜRÜNE AİT KURGAN MEZARLAR BULUNDU
Ortaya çıkan tarihi bulgular nedeniyle Türklerin Anadolu'ya girişini 1071 Malazgirt Savaşı'na bağlayan tarih bilgisinin de sorgulanmaya açık hale geldiği belirtildi. Çalışmaların devam ettiği alan, dairesel planlı taş yığınlarından oluşurken bulunan mezarların Türk ve Altay kültürlerine ait ölü gömme adeti olan 'kurgan' tipi mezarlar olduğu belirtiliyor.
MEZARLIKTAKİ ÖLÜLERİN KÖKENİ ARAŞTIRILACAK
Antropologların iskeletler üzerinde yürüttüğü incelemelerle mezarlıktaki ölülerin kökenleri de ortaya çıkacak. Öte yandan kurgan tipi ölü gömme adetinin Oğuzlar, Hunlar, Göktürkler gibi önemli Türk boyları tarafından kullanıldığını belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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