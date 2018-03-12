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İstanbul'da tramvay raydan çıktı, İEET ücretsiz sefer başlattı

İSTANBUL'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI, İEET ÜCRETSİZ SEFER BAŞLATTI

Topkapı-Habipler hattında bir tramvay raydan çıktı. Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, İETT hat üzerinde 10 otobüsle ücretsiz sefer yapmaya başladı.

Tarih : 12 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : İstanbul'da Tramvay Raydan Çıktı, İeet Ücretsiz Sefer Başlattı(9/10)5

Topkapı- Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

İETT'DEN ARAÇ TALEP EDİLDİ

Arıza nedeniyle seferlerin durduğu aktarılan açıklamada, yolcuların İETT'den talep edildiği duyuruldu.

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ SEFER YAPACAK

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Topkapı -Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı' da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 10 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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