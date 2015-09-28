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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU: YOL HARİTASI KIPKIRMIZI


İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU: YOL HARİTASI KIPKIRMIZI
Tarih : 28 Eylül 2015, 09:49
Puan Ver : İstanbul'da Trafik Yoğunluğu: Yol Haritası Kıpkırmızı(9/10)8


Yaz tatili ve Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte çok sayıda vatandaş İstanbul'a geldi. İstanbul'da ana ve ara artellerin pek çok kısmında trafik yoğunluğu yaşandı.



Bazı yerlerde trafik durma noktasına geldi. E-5 Karayolu'nda trafikte yoğunluğun artarak devam ettiği görüldü. Vatandaşlar trafiğin gözle görünür biçimde arttığını ve trafik çilesinin başladığını dile getirdi.








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