

Yaz tatili ve Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte çok sayıda vatandaş İstanbul'a geldi. İstanbul'da ana ve ara artellerin pek çok kısmında trafik yoğunluğu yaşandı.







Bazı yerlerde trafik durma noktasına geldi. E-5 Karayolu'nda trafikte yoğunluğun artarak devam ettiği görüldü. Vatandaşlar trafiğin gözle görünür biçimde arttığını ve trafik çilesinin başladığını dile getirdi.