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istanbul'da trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Maltepe’de D-100 Karayolu’ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 09:32
Puan Ver : İstanbul'da Trafik Kazası: 1 Ölü(7/10)12


Maltepe'de D-100 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı kavşağı yakınında, Ankara  istikametinde orta şeritte yerde yatan bir kişi olduğunu fark eden sürücüler  polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, üzerinden  kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit  etti. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı.










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