

Maltepe'de D-100 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.







Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı kavşağı yakınında, Ankara istikametinde orta şeritte yerde yatan bir kişi olduğunu fark eden sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı.