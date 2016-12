Metrobüste geçerli olan kademeli ücret tarifesi de yeni tarifeye göre ayarlandı. Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kaldı.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi. 31.01. 2016 Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni



tarifeye göre tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL oldu. Tam aylık mavi kart 185 TL, , indirimli öğrenci aylık mavi kart 80 TL, olarak belirlendi.







İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri







Tam 2,15'ten 2,30 TL'ye, öğrenci 1,10'dan 1,15 TL'ye, İndirimli 1,50'den 1,65'e yükseltilmiştir.







İstanbulkart ilk biniş ücretleri:



Tam 2,15'ten 2,30 TL'ye,



Öğrenci 1,10'dan 1,15 TL'ye,



İndirimli 1,50'den 1,65'e







Aktarmalı biniş ücretleri



Tam1,45 TL'den 1,65 TL'ye,



Öğrenci 0,45 TL'den 0,50 TL'ye,



Sosyal Kart 0,85 TL'den 0,95 TL'ye yükseltilmiştir.







Aktarmalar, kategorisine göre, vatandaş lehine azalan şekilde düzenlendi.



Aylık Mavi Kart



Tam170 TL'den 185 TL'ye,



Öğrenci 77 TL'den 80 TL'ye



Sosyal Kart 100 TL'den 110 TL'ye yükseltildi.







Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor.







Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kaldı.



Jeton:4,00 TL



Tek geçişlik bilet: 4,00 TL



İki geçişlik bilet:7,00 TL



Üç geçişlik bilet: 10,00 TL



Beş geçişlik: 15,00 TL



On geçişlik: 30,00 TL