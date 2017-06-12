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İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA İNDİRİMLİ OLACAK


İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA İNDİRİMLİ OLACAK
Tarih : 12 Haziran 2017, 17:50
Puan Ver : İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak(8/10)9


İBB Meclisi'nde Ak Parti ve CHP'li meclis üyelerinin ortaklaşa verdiği teklif karar doğrultusunda, 25 Haziran 2017 saat 06.00 – 27 Haziran 2017 saat 24.00 arası vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.



İki partinin ortak teklifinde “Ramazan Bayramı nedeniyle halkın yapacağı akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliğimiz pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirerek, özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde indirimli aşıma yapmalarının faydalı olacağı” belirtildi. Teklif İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.



 



kaynak:hürriyet








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