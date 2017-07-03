İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. Alınan bu zam kararı 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle tarifelere yansıtıldı.



İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. Alınan bu zam kararı 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle tarifelere yansıtıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kentteki toplu taşıma ücretlerini yeniden belirledi. Buna göre İETT, Otobüs Anonim Şirketi, Özel Halk Otobüsleri, raylı sistem ve deniz ulaşımına zam söz konusu oldu.



Konuyla ilgili açıklama İETT tarafından internet sitesi kanalıyla İstanbullu ile paylaşıldı. İETT yeni ücret tarifelerinin 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Yeni fiyat tarifesine göre tam bilete gelen zam yüzde 13 olurken, öğrenci biletine gelen zam yüzde 9 oldu. Tam bilete yapılan yüzde 13'lük zam fiyatlara 30 kuruş olarak yansıdı. Öğrenci binişlerine yapılan yüzde 9'luk zamsa 10 kuruşa karşılık geldi. Son zamlar ardından tam biletin fiyatı 2 lira 60 kuruş, öğrenci binişinin fiyatıysa 1 lira 25 kuruşa yükseldi.



İstanbulkart kullanan İstanbullunun ilk biniş ücretleri tam binişlerde 2 lira 60 kuruş olurken, öğrenci binişleri 1 lira 25 kuruşa yükseldi. İndirimli tarifede biniş ücreti 1 lira 85 kuruş oldu. Aktarmalı toplu taşıma ücretlerindeki durum ise şöyle: Tam biniş 1 lira 85 kuruş, öğrenci binişleri 55 kuruş, sosyal kart ise 1 lira 10 kuruş.











kaynak:ekonomi7