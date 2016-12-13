O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL'DA TIR ÜST GEÇİDE TAKILDI! TRAFİK FELÇ...


İSTANBUL'DA TIR ÜST GEÇİDE TAKILDI! TRAFİK FELÇ...
Tarih : 13 Aralık 2016, 12:17
Puan Ver : İstanbul'da Tır Üst Geçide Takıldı! Trafik Felç...(5/10)7


İstanbul'da D-100 Karayolu'nda TIR üstünde taşıdığı iş makinasıyla Şirinevler mevkiindeki araç üst geçidine takıldı. Kazada nedeniyle D-100 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 3. Havalimanı inşaatında kullanılmak üzere iş makinesi taşıyan TIR, Şirinevler'deki araç üst geçidine takıldı. İş güvenliği için iş makinasının üstünde bulunan korkuluğun takılmasının ardından TIR'ın şoförü aracı durdurdu. Polis ve itfaiye ekipleri de ihbar üzerine olay yerine gelirken, sürücü korkuluğu söktü. Yaklaşık yarım saat sonra korkuluğun sökülmesinin ardından iş makinası sıkıştığı yerden kurtarıldı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İstanbul  Da  Tır  Üst  Geçide  Takıldı  Trafik  Felç    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER