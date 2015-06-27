

İstanbul'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde çeşitli ilçelerdeki birçok adrese operasyon düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar, Esenler, Sultanbeyli, Esenyurt, Sultangazi, Pendik ilçelerindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı ilçelerde önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Baskın yapılan adreslerde bazı kişiler gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.