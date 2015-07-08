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İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON


İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON
Tarih : 08 Temmuz 2015, 16:48
Puan Ver : İstanbul'da Terör Örgütüne Yönelik Operasyon(5/10)6


İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerinin yakalanması amacıyla Alibeyköy'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, YDG-H üyesi oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.



Şüphelilerin, terör örgütü adına esnaftan haraç topladıkları, haraç vermeyenleri cezalandırdıkları, izinsiz gösterilere katıldıkları iddia edildi. Operasyonda, çok miktarda örgütsel doküman da ele geçirildi.








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