

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerinin yakalanması amacıyla Alibeyköy'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, YDG-H üyesi oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.







Şüphelilerin, terör örgütü adına esnaftan haraç topladıkları, haraç vermeyenleri cezalandırdıkları, izinsiz gösterilere katıldıkları iddia edildi. Operasyonda, çok miktarda örgütsel doküman da ele geçirildi.