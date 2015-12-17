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İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYON


İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYON
Tarih : 17 Aralık 2015, 09:11
Puan Ver : İstanbul'da Terör Örgütü Pkk'ya Yönelik Operasyon(10/10)8


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'ya yönelik özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Arnavutköy ve Bağcılar'da tespit edilen 8 farklı adrese giden polis ekipleri, çevik kuvvet polislerinin aldığı geniş güvenlik altında özel harekat polisleri ile şüphelilerin bulunduğu adreslere girdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.



Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








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