İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'ya yönelik özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Arnavutköy ve Bağcılar'da tespit edilen 8 farklı adrese giden polis ekipleri, çevik kuvvet polislerinin aldığı geniş güvenlik altında özel harekat polisleri ile şüphelilerin bulunduğu adreslere girdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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