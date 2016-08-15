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İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU


İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Tarih : 15 Ağustos 2016, 09:29
Puan Ver : İstanbul'da Terör Örgütü Operasyonu(0/10)


 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos öncesinde ve sonrasında yasa dışı eylemlere katılacakları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin desteğiyle Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 250'ye yakın fişek ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.








Etiketler: İstanbul  Da  Terör  Örgütü  Operasyonu    haber

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