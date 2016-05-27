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İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU


İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Tarih : 27 Mayıs 2016, 09:10
Puan Ver : İstanbul'da Terör Örgütü Operasyonu(5/10)5


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de terör örgütüne yönelik çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin desteği ile operasyon gerçekleştirdi.



Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında tespit edilen 20'ye yakın adrese gelen polis ekipleri, özel harekat polislerinin öncülüğünde içeri girdi.



Operasyonda bazı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.



Öte yandan gözaltına alınan bazı şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.



Adil Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.








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