

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopterinin desteğiyle operasyon yaptı.







Küçükçekmece Kanarya Mahallesi ile Fatih ve Eyüp ilçelerinde tespit edilen 10'dan fazla adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.







Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamındaki aramaların sürdüğü öğrenildi.