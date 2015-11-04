O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU


İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Tarih : 04 Kasım 2015, 09:08
Puan Ver : İstanbul'da Terör Örgütü Operasyonu(5/10)7


İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de tespit ettiği adreslere, özel harekat polisleri ve polis helikopteri desteğiyle düzenlediği operasyonda, 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.



Operasyonda, Sultangazi'deki bazı marketlerin soyulması, kent ormanındaki özel güvenlik görevlilerinin gasbedilmesi, kent ormanı parkındaki özel güvenlik kulübelerine molotofkokteyli atılması olaylarına da karıştığı öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.








Etiketler: İstanbul  Da  Terör  Örgütü  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER