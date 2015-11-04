

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de tespit ettiği adreslere, özel harekat polisleri ve polis helikopteri desteğiyle düzenlediği operasyonda, 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.







Operasyonda, Sultangazi'deki bazı marketlerin soyulması, kent ormanındaki özel güvenlik görevlilerinin gasbedilmesi, kent ormanı parkındaki özel güvenlik kulübelerine molotofkokteyli atılması olaylarına da karıştığı öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.