Beşiktaş, Konyaspor Ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Süper Kupa'da X-Ray Cihazlarını Kaldırıp Herkesi Aramadan Stada Aldılar
Aşırı Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Serinlemek İçin Küp Şelalelerine Koştu
Tesla Model S, Tek Şarjla 1000 Kilometre Üzerine Çıktı
Akın Öztürk, 'damadın Fetö'cü Mü?' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
İstanbul'da Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: Yabancı Uyruklu 5 Kişi Gözaltında
İtalya'da İngiliz Mankeni Kaçırıp Açık Artırmaya Çıkarmak İstediler
Yeka Projesi Dünyadaki Rakiplerini Geride Bıraktı
Eskişehirspor, Pro Lisansı Olmayan Sergen Yalçın'ın Yerine Hoca Arıyor
Şanlıurfa'nın Ciğer Kebabı Tescilleniyor
Köpeğin Başını Ezip Kaçan Sürücü, Yakalandı
Fener'e Lokum Gibi Haber! Menajerler Yıldız Oyuncuyu Önerdi
İçişleri, Süper Kupa'da Yaşanan Olaylarla İlgili Müfettiş Görevlendirdi
Atlı Değil Motorlu Karınca! Adrenalin Meraklısı Genç, Böyle Havaya Uçtu
Arıcılar, 2 Ayda 100 Bin Lira Kazanıyor
Mükemmel Oynadı Denilen Pepe, Beşiktaş'ı Yaktı
Araçlara Vurup Kaçan Alkollü Sürücüyü, Vatandaşlar Yakalayıp Linç Etti
Sneijder'in Yeni Takımından Alacağı Maaş Herkesi Şoke Etti
Bu Dükkandaki Her Şey Şehit Çocuklarına Ücretsiz
Rusya, Türkiye Ve İran Temsilcileri Tahran'da Suriye'yi Görüşecek

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A OPERASYON: YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİ GÖZALTINDA


İstanbul'da Terör Örgütü DEAŞ'a Operasyon: Yabancı Uyruklu 5 Kişi Gözaltında
Tarih : 07 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : İstanbul'da Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: Yabancı Uyruklu 5 Kişi Gözaltında(7/10)3

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

SİLAH TEMİN ETMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Güvenlik kaynaklarına göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleri için silah temin etmeye çalışan kişilere ortak operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir'de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, tamamı yabancı uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet susturucu cihaz ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Terör  Örgütü  Deaş  A  Operasyon  Yabancı  Uyruklu  5  Kişi  
Gözaltında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER