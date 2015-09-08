İSTANBUL'DA 'TERÖR' OPERASYONU: KAPILAR KIRILDI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sabah saatlerinde Çekmeköy ve Fikirtepe'de önceden belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Fikirtepe'de apartmanın kapı camı kırılarak binaya girilirken Çekmeköy'deki adrese 'koçbaşı' ile kapı kırılarak girildi. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar