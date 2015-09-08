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İSTANBUL'DA 'TERÖR' OPERASYONU: KAPILAR KIRILDI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR


İSTANBUL'DA 'TERÖR' OPERASYONU: KAPILAR KIRILDI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Tarih : 08 Eylül 2015, 09:03
Puan Ver : İstanbul'da 'terör' Operasyonu: Kapılar Kırıldı, Çok Sayıda Gözaltı Var(9/10)7


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sabah saatlerinde Çekmeköy ve Fikirtepe'de önceden belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Fikirtepe'de apartmanın kapı camı kırılarak binaya girilirken Çekmeköy'deki adrese 'koçbaşı' ile kapı kırılarak girildi. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.








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