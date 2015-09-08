

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sabah saatlerinde Çekmeköy ve Fikirtepe'de önceden belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Fikirtepe'de apartmanın kapı camı kırılarak binaya girilirken Çekmeköy'deki adrese 'koçbaşı' ile kapı kırılarak girildi. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.