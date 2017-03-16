İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.
Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gece saat 01.30 sıralarında hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Sultangazi, 75. Yıl Mahallesi, Millet Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerinde çalışma yapıldı.
kaynak:sabah
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