İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU
İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri 4 ilçede 10 adreste terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri 4 ilçede 10 adreste terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
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