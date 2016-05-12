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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU !


İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU !
Tarih : 12 Mayıs 2016, 09:11
Puan Ver : İstanbul'da Terör Operasyonu !(5/10)4


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, saat 05.00 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde toplanarak operasyon için düğmeye bastı.



Ekipler, Gaziosmanpaşa ilçesinde önceden belirledikleri çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyon kapsamında, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi başta olmak üzere birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı.








Etiketler: İstanbul  Da  Terör  Operasyonu      haber

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