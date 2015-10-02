

Operasyon kapsamında Bağcılar Kirazlı Mahallesi ve Fatih Mahallesi ile Sultangazi de önceden belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Operasyon sırasında TOMA ve 'akrep' olarak tabir edilen zırhlı araçlarda cadde ve sokaklarda tedbir aldı. Operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonla ilgili detaylı bilgi verilmezken, baskın yapılan adreslerdeki aramalar devam ediyor.