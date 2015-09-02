İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU !
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Küçükçekmece ve Esenyurt'ta önceden belirlenen adreslere helikopter destekli operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sabah saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece ve Esenyurt'ta önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında, Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir internet kafeye baskın düzenleyen Özel Tim, dükkanın kepengini kaldırıp kapısını levye ile kırarak içeri girdi.
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