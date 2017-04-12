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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 27 GÖZALTI


İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 27 GÖZALTI
Tarih : 12 Nisan 2017, 09:57
Puan Ver : İstanbul'da Terör Operasyonu: 27 Gözaltı(9/10)8


İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik  operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik  çalışma başlattı.



Bu kapsamda ekipler, kırsal alanda terör örgütünden eğitim alarak  faaliyet yürüttükten sonra kent merkezlerinde PKK/KCK adına eylem yapmak üzere  gönderildiği değerlendirilen kişiler ile örgütün gençlik yapılanmasında  bulunanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar,  Bahçelievler, Beyoğlu, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa,  Kağıthane, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde 35 kişinin yakalanması için  operasyon başlatan polisler 27 şüpheliyi gözaltına aldı.



 



kaynak:milliyet








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