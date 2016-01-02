

Çarşamba gününden itibaren İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde Şişli'de bulunan termometreler -1, -2 ve -4 derece olarak gösterdi. Sıcaklıklar eksinin altına düşerken yer yer buzlanmalar meydana geldi. Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde dışarıda olan vatandaşların buz tutmuş alanlarda yürümekte güçlük çekti. Vatandaşların buz tutmuş yollarda zaman zaman kaydıkları görüldü.







İstanbul'da gece boyunca hava sıcaklığının -5'e kadar düşebileceği öğrenildi. Yollarda elektronik levhalarda buzlanmaya karşı sürücüler uyarılırken dikkatli olmaları yönünde duyuru yapıldı.