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istanbul'da tenis şöleni başlıyor

İSTANBUL'DA TENİS ŞÖLENİ BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası yarın başlıyor.

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:14
Puan Ver : İstanbul'da Tenis Şöleni Başlıyor(7/10)7


Toplam 60 bin dolar ödüllü turnuvada, yarın ilk tur maçları yapılacak. Kadınlar dünya klasmanında 113. sırada bulunan Ukraynalı tenisçi Kozlova turnuvanın 1 numaralı seri başı olarak mücadele edecek. Göztepe Gülbahçesi Spor Tesisi'nin ev sahipliği yapacağı Lale Cup'ta Türk tenisçilerden İpek Soylu ana tabloda Pemra Özgen, Başak Eraydın, Melis Sezer ve Ayla Aksu da grup maçlarında raket sallayacak.



8 gün boyunca zorlu mücadelelere sahne olacak turnuva 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen Lale Festivali Çocuk Tenis Turnuvası'nın ödül töreni de final günü Göztepe Gülbahçesi Spor Tesisi'nde yapılacak.



 



kaynak:sabah








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